Правительство Франции положительно оценило визит главы МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел трехчасовые переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Биарицце, где проходит G7, говорится в сообщении французского телеканала BFM TV. Отмечяается, что господин Зафир полчаса вел диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который высказал готовность к продолжению контактов с Ираном.

На встрече с господин Макроном удалось обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, на встрече с президентом Франции присутстовали дипсоветники из Германии и Великобританиии. Президент Франции отметил, что готов к продолжению контактов.

«Активная дипломатия Ирана в стремлении к конструктивному взаимодействию продолжается. Встретились с господином Макроном в кулуарах послк продолжительных переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром финансов. Затем последовал совместный брифинг для Великобритании и Германии»,— написал господин Джариф в Twitter. Он отметил, что впереди «дорога сложна, но стоит попробовать».

Ранее AP сообщало, что в Биарриц прилетел самолет из Тегерана. Двумя днями ранее господин Зариф в Париже встретился с французским коллегой господином Ле Дрианом и президентом. СМИ утверждали, что лидеры стран G7 договорились поручить господину Макрону вести переговоры с Ираном и передать ему общее послание. Сам французский президент заявил, что «семерка» не может выдавать мандат на общение с Тегераном от имени всего клуба, так как является неформальным объединением.

До этого Bloomberg стало известно, что Эмманюэль Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть. В обмен на это Тегеран должен вернуться к соблюдению подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий и помочь снизить напряженность в Персидском заливе.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.