СМИ: делегация из Ирана прибыла на саммит G7

Самолет из Тегерана приземлился в Биаррице, сообщает AFP со ссылкой на данные Flightradar24. Как уточняет Reuters, ранее на этом самолете перемещался глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Агентство ТАСС отмечает, что на время саммита G7 аэропорт Биаррица принимает только самолеты официальных делегаций.

Двумя днями ранее господин Зариф в Париже встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Эмманюэлем Макроном. СМИ сообщали, что лидеры стран G7 договорились поручить господину Макрону вести переговоры с Ираном и передать ему общее послание. Сам французский президент заявил, что «семерка» не может выдавать мандат на общение с Тегераном от имени всего клуба, так как является неформальным объединением.

Ранее Bloomberg стало известно, что Эмманюэль Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть. В обмен на это Тегеран должен вернуться к соблюдению подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и помочь снизить напряженность в Персидском заливе.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.