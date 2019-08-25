Reuters: Иран запросил у Запада разрешение на экспорт 700 тыс. баррелей нефти в сутки

Тегеран запросил разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти ежесуточно, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди иранских дипломатов. В дальнейшем, если переговоры со странами Запада пройдут успешно, иранские власти надеются еще больше увеличить долю экспорта нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть. В обмен на это Тегеран должен вернуться к соблюдению подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и помочь снизить напряженность в Персидском заливе.

Вечером в воскресенье, 25 августа, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7. Как заявили в Тегеране, господин Зариф будет участвовать в переговорах по приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. По информации AFP, сразу по прибытии глава иранского МИД встретился с французским коллегой.

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Ранее СМИ утверждали, что лидеры стран G7 договорились поручить господину Макрону вести переговоры с Ираном. Сам французский президент это отрицал, заявляя, что «семерка» не может выдавать мандат на общение с Тегераном.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.