Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус рассказал о снижении вдове поставок дизеля из РФ. По его словам, в августе доля российского дизеля на украинском рынке составит около 20%, а не 45%, как было ранее.

«Зато увеличились поставки из Белорусии, стран ЕС и с морских направлений»,— написал господин Герус в Facebook. Он заявил, что никакого дефицита нет, цены на дизтопливо снизились. В связи с этим, представитель президента назвал решение о введении спецпошлин на большинство российских товаров «продуманным, правильным и своевременным».

В конце июля украинское правительство ввело спецпошлины на российское дизтопливо, доставляемое по нефтепродуктопроводу Самара—Западное направление, в размере 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября. Ранее сообщалось, что Украина в августе-сентябре ожидает рост поставок с Мозырского НПЗ на 25%, до 250–260 тыс. т в месяц.

О том, как Украина запасается топливом, читайте в публикации “Ъ”.