Белый дом: Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм утверждает, что СМИ неверно истолковали заявление президента США о переосмыслении ситуации в торговой войны с Китаем. Ранее Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что «переосмысливает все», СМИ сообщили, что американский лидер «дал понять, что сожалеет об обострении торговой войны».

«Его ответ был совершенно неверно истолкован. Президент Трамп ответил утвердительно — потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины выше»,— приводит слова госпожи Гришэм Reuters.

США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Как мировая экономика реагирует на торговые войны США и Китая, читайте в материале “Ъ”.