Трамп и Джонсон обсудили Гонконг, Ливию и Huawei

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели двухстороннюю встречу на полях саммита G7 во Франции. Лидеры двух стран обсудили протесты в Гонконге и ситуацию в Ливии. Также темой их беседы стала китайская телекоммуникационная компания Huawei, против которой США ввели санкции, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент и премьер-министр рассмотрели вопросы глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес, особенно угрозу свободе судоходства в Персидском заливе со стороны Ирана, напряженность в Гонконге, 5G и Huawei, а также нестабильность в Ливии и регионе Сахеля (в Африке.— “Ъ”)»,— заявили в администрации президента США (цитата по The Independent).

Борис Джонсон заявил, что господин Трамп «куда популярнее в Великобритании, чем принято считать». По словам президента США, господина Джонсона начали называть «британским Трампом» из-за их хороших отношений.

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Напомним, на полях саммита G7 Дональд Трамп предложил вернуться к формату G8. Борис Джонсон выступил против: по его мнению, «доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти». Не поддержали идею и Германия с Канадой. Тогда президент США допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.

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