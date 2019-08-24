Китай выразил протест в связи с повышением американских пошлин

Пекин выразил решительный протест в связи с решением Вашингтона повысить пошлины на товары из Китая. «США 24 августа заявили о намерении повысить пошлины на китайский импорт объемом $550 млрд. Китай в отношении этого выражает решительный протест»,— говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент Дональд Трамп, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Как мировая экономика реагирует на торговые войны США и Китая, читайте в материале “Ъ”.