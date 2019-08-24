На митинге-концерте на Сахарова задержали 9 активистов «бессрочного протеста»

Девятерых активистов «бессрочного протеста» задержали на проспекте Академика Сахарова в Москве, где сейчас проходит митинг-концерт по случаю 350-летия российского флага, сообщается в Telegram-канале движения. «Бессрочный протест», иначе «Бессрочка», называют себя децентрализованным, гражданским, мирным протестом.

В Telegram-канале информационного портала «Парадокс» появилось видео из автозака с задержанными. Шестерых задержанных везут в ОВД города Московский в Новой Москве, троих — отпустили.

Сегодня в честь Дня флага на проспекте Сахарова организован митинг-концерт «Герои рядом с нами» с участием многочисленных звезд эстрады. Организаторы ожидали, что на Сахарова в субботу придут около 100 тыс. человек, в то время как в согласованной заявке говорится лишь о 50 тыс. Как сообщил в Twitter телеведущий Владимир Соловьев, к 14:00 на площадку пришли 77 тыс. человек.

Напомним, все заявки, поданные оппозицией, на проведение в эту субботу митингов за честные выборы, мэрия Москвы не одобрила, сославшись на проведение государственного праздника.

О том, как проспект Сахарова отдали под митинг-концерт в честь триколора, читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».