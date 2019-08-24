Корабль ВМС США Green Bay прошел через Тайваньский пролив

Десантный корабль-док Green Bay ВМС США прошел через Тайваньский пролив, сообщает CNN со ссылкой на представителя седьмого флота Соединенных Штатов. Отмечается, что корабль, в соответствии с международным правом, выполнил обычный транзит по проливу, отделяющему Тайвань от Китая.

«Транзит судна через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право»,— сообщили в командовании.

Ранее власти Китая не разрешили Green Bay зайти в порт Гонконга. Отказ получил также ракетный крейсер Lake Erie. Причину отказа китайские власти не объяснили. В последний раз Китай отказывал в посещении порта в Гонконге в сентябре 2018 года американскому десантному кораблю Wasp. В Гонконге два месяца продолжаются массовые протесты, в причастности к которым КНР обвиняет власти США

Отмечается, что Green Bay прошел через пролив фоне обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Китайские власти объявили, что они вводят пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд. Мера будет применена в ответ на действия Вашингтона, который также повышает тарифы. В ответ американский президент сообщил о новом повышении пошлин на товары из КНР.

Как мировая экономика реагирует на торговые войны США и Китая, читайте в материале “Ъ”.