Трое сотрудников «Крестов» уволены после проверки из-за жалоб заключенного на пытки

После проверки в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге, также известном как «Кресты-2», были уволены три сотрудника пенитенциарного учреждения, еще 20 были привлечены к дисциплинарной ответственности. Собранные доказательства направлены в следственные органы.

«Завершена проверка по факту чрезвычайного происшествия в СИЗО-1 по Санкт-Петербургу. По результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ФСИН.

Напомним, масштабная проверка СИЗО началась после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. Основатель проекта Владимир Осечкин подал жалобы в администрацию президента России, Генпрокуратуру и СКР, сам пострадавший обратился в местную прокуратуру. На прошлой неделе ФСИН подтвердила информацию об избиениях в «Крестах», вымогательствах, преступной безответственности и превышении полномочий.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».