Архангельский губернатор отрицает информацию о втором взрыве под Северодвинском

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал дезинформацией сообщения о втором взрыве на полигоне под Северодвинском. «Да»,— ответил он на вопрос журналистов о том, является ли соответствующая информация ложью (цитата по «Интерфаксу»). В пресс-службе администрации Северодвинска также не подтвердили сообщения о втором взрыве.

Господин Орлов добавил, что ранее президент Владимир Путин «уже дал исчерпывающую информацию по данному вопросу и обнародовал абсолютно проверенные сведения». Последствия взрыва «не несут никакой угрозы», уточнил он.

Ранее Норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений (NORSAR) сообщило, что взрывов на полигоне было два. «Инфракрасные данные с нашей станции в Бардуфоссе могут указывать на то, что примерно через два часа (после первого.— “Ъ”) произошел еще один взрыв»,— говорится в сообщении агентства.

Напомним, 8 августа на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) произошел взрыв во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Жертвами ЧП стали пять человек, еще трое были доставлены в больницу с тяжелом состоянии, причем, по информации источников The Moscow Times, врачи медучреждения не знали о радиации. Медперсонал был обследован в Москве, и превышения допустимых уровней радиоактивности выявлено не было, заявили в Минздраве. У одного из медиков в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, который мог попасть в организм через продукты, которые он принимал в пищу, сообщила пресс-служба правительства региона.

В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».