«Многое из новой музыки приводит меня в ужас» Продюсер и сооснователь лейбла и продюсерского центра Velvet Music Алена Михайлова о том, откуда сейчас берутся новые звезды

По следам сочинского оупенэйра Live Fest Борис Барабанов поговорил с одним из продюсеров фестиваля Аленой Михайловой о том, зачем понадобилось делать фестиваль на лыжном курорте «Роза Хутор» и как компания Velvet Music, которую она основала вместе с Лианой Меладзе, отмечает свое 15-летие.

— Что было с тобой и Лианой Меладзе 15 лет назад?

— В 2004 году, к моменту создания Velvet Music, мы с Лианой имели за плечами мощный опыт работы в Real Records. Мы ушли из этой компании без всего, без каких-либо долей в компании и не имели права продолжать сотрудничество с кем-либо из артистов, с которыми мы работали. Но уходить из этого бизнеса мы не собирались. Мы могли только начать все с чистого листа, с какой-то новой группой. На рынке в это время формировались большие продюсерские центры. Очень серьезные позиции занимал Игорь Крутой. Продюсерские центры организовали на базе своих «Фабрик звезд» Игорь Матвиенко и Максим Фадеев. Также были большие дистрибуторские компании — «Монолит», CD-Land и «Мистерия звука». На физических носителях тогда зарабатывали очень серьезные деньги. И вот нам буквально свалилась на голову группа Uma2rman. На тот момент мы не предполагали, что дело может пойти дальше одной группы. У нас не было никакой финансовой поддержки, не на что было снимать офис. Мы честно признались во всем этом группе и предложили идти с нуля вместе. И уже потом привлекли небольшие инвестиции своих друзей, чтобы развиваться дальше.

Буквально за полгода Uma2rman стала одной из самых популярных групп страны. Парни выступили на открытии ММКФ перед Квентином Тарантино, с легкой руки моего мужа Антона Калинкина, продюсера этого мероприятия. Он просто дал Никите Михалкову кассету группы. Примерно тогда же песня Uma2rman попала на титры фильма «Ночной дозор» — я знала Тимура Бекмамбетова.

Мы сразу завоевали симпатии бомонда, и у нас очень скоро начались корпоративы. Первый альбом Uma2rman продался хорошим тиражом, мы получили солидные оборотные средства. У меня появились мысли о том, чтобы взять еще проекты. Лиана сначала была против. Она, еще работая в Real Records, получила MBA. В нашем тандеме она — финансист. Тогда она посчитала, что это рискованно, но я стала придумывать самые разные схемы, чтобы привлечь новых артистов, потому что хотелось развиваться.

— Какая у вас политика взаимодействия с артистами?

— Мы в Velvet Music никого не держим и на отступных не зарабатываем. Мы видим, на каких условиях Егор Крид или Елена Темникова уходят от продюсеров, и понимаем, что это не наша тема. Мы зарабатываем, когда мы вместе с артистом, а не когда расстаемся. У нас достаточно жесткий базовый контракт с серьезными санкциями за нарушения. Наши юристы стараются предусмотреть все, защитить наши инвестиции. Но мы с Лианой всегда на стороне артиста, и в итоге условия у наших подопечных обычно все же не такие суровые. В контрактах определены партнерские отношения, а не отношения «продюсер—артист». Например, с группой Uma2rman у нас не закончен контракт до сих пор. По условиям контракта они должны были сдать нам еще один альбом, они нам его не сдали. Мы обсудили ситуацию и расстались. Те песни Uma2rman, которые выпускал Velvet Music, до сих пор принадлежат нам, но артисты всегда имели право их исполнять. В этом есть логика: мы взяли артиста с нуля, вложили в него деньги с целью зарабатывать. Но и артист продолжает зарабатывать вместе с нами...

— А имя «Елка» вам принадлежит?

— Ну такое имя никому не может принадлежать. Скорее, нам принадлежит некое графическое выражение сценического псевдонима Елизаветы Иванцив.

— Те есть у вас есть возможность выпустить на сцену вторую певицу Елку?

— Она абсолютно уверена, что мы этого не сделаем никогда. У нас уже была ситуация, когда закончился контракт с Лизой. Несмотря на практически семейные отношения, мы все же немного волновались, но она, ни секунды не раздумывая, предложила продлить контракт на столько, на сколько нужно. И самое главное, что у нас за все годы не было повода в него заглянуть — ни разу.

— Как она появилась в вашей компании?

— Мы подписали партнерский контракт с Владом Валовым, Елка тогда работала с ним. Мы взяли на себя часть работ — PR, формирование образа, ротация на радио и ТВ.

— Прорыв у Елки случился отнюдь не сразу, потребовался хит, которым стал «Прованс». А ведь он мог и вовсе не случиться!

— Не мог.

На протяжении 15 лет у нас не было ни одного артиста, у которого не случился бы громкий старт. Даже среди тех, кто работал с нами короткое время.

Алена Михайлова и председатель комитета Государственной Думы России по культуре, певец Иосиф Кобзон на церемонии вручения премии российской индустрии звукозаписи "Рекордъ -2006" в Большом зале правительства Москвы Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Думаю, дело в первую очередь в интуиции и большой работе команды. Я не музыкант, я не знаю ни одной ноты, я живу ощущениями и отдаю себе отчет в том, что в силу возраста молодняк мы уже не понимаем. Но благодаря интуиции из всех девочек в интернете мы выхватили именно Мари Краймбрери, и выиграли.

— Velvet Music никогда не перекупал артистов у других лейблов?

— Нам неинтересно доделывать за другими, даже когда приходят большие музыканты и говорят: «Завтра у меня заканчивается контракт, давайте что-нибудь придумаем». Ситуация с Елкой была другой — это было не доделывание, а новый путь. Мы уже многие годы сотрудничали, знали друг друга, и закончить отношения с ее музыкальным продюсером на тот момент — было ее осознанное решение. Нам важно, чтобы все было по совести, без неразрешенных ситуаций, иначе не полетишь вперед.

— Ты много лет знаешь Земфиру. Не было ли желания после ее расставания с Real Records пригласить к себе в Velvet?

— Я по-прежнему боготворю ее как артиста, на моем веку другого такого не будет. Я не чувствую, что мы ей нужны. Она живет в своем мире. Ей там комфортно. Если бы был хотя бы намек на то, что наше сотрудничество возможно, мы отдали бы ей все, что смогли приобрести и накопить в знаниях за это время.

— А контракт с Владимиром Пресняковым — это что? Вы правда в него поверили?

— Это моя детская любовь. Мы работали с одним из его альбомов еще в 1990-е на студии «Союз». У него никогда не было продюсера, только издатели. Он чрезвычайно талантлив и музыкален. В его возрастной категории мало кого можно рядом поставить. Он был несправедливо недооценен. Его карьера не развивалась так стабильно в гору, как, скажем, у Валерия Меладзе. И однажды он пришел к нам сам. Он понял, что слишком погружен в музыку, чтобы продолжать обходиться без продюсера. У нас с ним потрясающие результаты. С нами он получил первый «Золотой граммофон» как сольный артист, и получит в этом году второй. Вова — абсолютно солнечный и очень молодой внутри. Не знаю, как в нем сохранился этот ребенок, но он отлично понимает современную музыку, и все, что мы с ним делаем, модно. Скоро выйдет их совместная песня с Мари Краймбрери.

— В рамках Velvet Music у вас было несколько проектов с Леонидом Бурлаковым (продюсер, «открывший» группу «Мумий Тролль» и Земфиру.— «Коммерсантъ Стиль»). Если я правильно помню, каждый раз ты говорила: «Больше не буду с ним работать». А потом он опять возвращался.

— Мы познакомились с Леонидом Бурлаковым, когда Земфира подписывала контракт с рекорд-компанией Real Records, которую я тогда возглавляла, а Лиана была финансовым директором. Это был знаковый для компании процесс, в работе над контрактом участвовал Константин Львович Эрнст. Все понимали, что это очень большой артист. У Лени, который тогда представлял Земфиру, всегда было очень слабое представление о юридической дисциплине. В тексте контракта с Земфирой, который принес Леня, первым пунктом значилось: «Уволить Алену Михайлову с поста генерального директора Real Records». В этом же контракте было: «Ставить группу "Туманный стон" на "Нашем радио" восемь раз в день». Был у него тогда такой проект... Леня был настолько сложен, что были моменты, когда я уговаривала Константина Львовича не подписывать контракт с Земфирой, несмотря на всю значимость ее фигуры и масштабность наших отношений (мы заключали контракт на три альбома). К счастью, Константин Львович настоял на подписании, и был прав. Позже Леня мне объяснил, что когда-то, когда я работала в студии «Союз» и он всем продюсерам разносил кассету с группой «Мумий Тролль», я не обратила на нее внимание.

Ну объективно мне приносили десять кассет в день, и за выходные мне нужно было все это отслушать.

Кассета с «Мумий Троллем» затерялась где-то в ящиках стола, я обнаружила ее уже позже, когда их первые записи выпустил Александр Шульгин. Так вот, Леня хотел меня за это уволить. Я, кстати, никогда не расстраиваюсь, когда по каким-то причинам «упускаю» артиста. Также было с группой «Градусы». Мне их демо принесла «Игра слов». Мы не подписали «Градусы» по какой-то подобной причине. Что ж, значит, вместо них пришел какой-то более «наш» человек. Позже, когда Бурлаков принес мне на Real Records группу «Братья Грим», я забыла все обиды и в очередной раз в него влюбилась. И произошло ровно то же самое. Каждый раз мы расставались очень болезненно. Понимаешь, я Леню люблю, берегу, помогаю и буду помогать по жизни. Он абсолютно сумасшедший гений. Но звездная болезнь у него каждый раз начиналась раньше, чем у артиста. Сейчас жизнь его немного пообтесала. В последний раз он пришел с группой Plastika. И это опять был очень клевый проект. Лидер группы Алексей Ракитин — человек, не готовый ни к каким компромиссам. На этот раз мы с Леней расстались более спокойно, а Леша остался с нами. Он очень много делает для Velvet Music в интернете, кроме того, он работает над текстами вместе с Андреем Звонким, и в каждом альбоме Елки обязательно есть песня его авторства.

— Интересно, что, несмотря на общее ощущение прихода большого количества популярных артистов из стана хип-хопа, новых проектов стадионного масштаба в нашей музыке мало. И я уверен, что перед организаторами Live Fest проблема хедлайнеров стоит остро. Почему так получилось?

Многое из новой музыки приводит меня в ужас, это вещи, записанные, можно сказать, на кухне. И такого настолько много, что действительно талантливым артистам с большим потенциалом пробиваться очень тяжело.

Музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян и генеральный продюсер "Velvet Music" Алёна Михайлова Фото: PhotoXpress

Также стоит отметить, что молодым слушателям, по большому счету, не интересен сам артист. Они могут крутить по кругу одну песню, но на ее автора им наплевать, и завтра они ее забудут. Фанатизм по артисту постепенно уходит в прошлое.

— Но этот процесс начался еще в 2000-е. На смену поколению, условно говоря, участников саундтрека к «Брату-2» пришли англоязычные группы, не настроенные на массовую популярность, то есть фактически не пришел никто.

— Не стоит забывать, что в 2000-е еще стали отмирать физические носители, а до заработков на стриминге было очень далеко. А ведь CD приносили огромные деньги, которые лейблы тратили в том числе на развитие новых проектов. И вдруг произошел провал. На интернете, честно говоря, мы стали зарабатывать не так давно. А еще в 2000-е не появились новые продюсеры. Старым было уже лень возиться с молодежью и брать на себя риски, а новых не было.

— То есть твоя профессия вымирает?

— Она меняется. Старая когорта продюсеров часто не в материале. Медиапространство, каналы доступа к потребителю — все это изменилось. Имея свой собственный SMM-отдел, мы видим, что за ситуацией в этой сфере очень сложно успеть. За последние три года мы десять раз полностью сменили весь штат специалистов по интернет-продвижению. Рейтинги, цифровые площадки, механизмы продвижения меняются так быстро, что уследить за этим сложно. Но, главное, мы это осознаем и будем двигаться вперед, ориентируясь в том, как меняется этот мир.

Борис Барабанов