США создают новые ракеты для противодействия угрозам со стороны России и Китая

США будут разрабатывать новые ракетные системы, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), для противодействия угрозам со стороны России и Китая, сказал и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн. ДРСМД, заключенный РФ и США и действовавший более 30 лет, истек 2 августа. 19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты. Из-за этого Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.

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Как заявил американский постпред на заседании СБ ООН, действия России и Китая ведут к «размыву основ безопасности». О каких действиях идет речь, дипломат не уточнил, но подчеркнул, что США «не намерены игнорировать эту ситуацию».

«Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников, это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся»,— добавил Джонатан Коэн (цитата по ТАСС).

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Напомним, Россия и США отказались перезаключить ДРСМД, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Президент РФ Владимир Путин считает, что США специально вышли из договора, чтобы испытать новую ракету.

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».