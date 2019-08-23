Лекарствам усиливают охрану

Споры между производителями оригинальных лекарств и их российскими аналогами могут получить новый поворот. Верховный суд РФ поддержал англо-шведскую AstraZeneca и обязал «Джодас Экспоим» отозвать удостоверение на свой дженерик «Гефитиниб» из-за нарушения патента. Юристы уверены, что решение может стать ориентиром для российских судов.

Определение Верховного суда РФ по спору англо-шведской AstraZeneca с ООО «Джодас Экспоим» (российская структура индийской Jodas Expoim Pvt Ltd) опубликовано в конце июля. В мае 2018 года AstraZeneca подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Джодас Экспоим» с требованием защиты своих патентных прав на противоопухолевый препарат «Иресса». До этого «Джодас Экспоим» зарегистрировала в госреестре предельную отпускную цену на аналог этого препарата «Гефитиниб». В AstraZeneca сочли это подготовкой «Джодас Экспоим» к выводу дженерика на рынок и просили запретить введение в оборот товара в связи с действием патента. В августе 2018 года Арбитражный суд Москвы в удовлетворении требований отказал, сочтя, что истец не предоставил доказательств использования запатентованного изобретения в хозяйственной деятельности.

Но в октябре 2018 года апелляция отменила это решение и обязала «Джодас Экспоим» подать в Минздрав заявление об отмене регистрации «Гефитиниба». Суд согласился, что действия «Джодас Экспоим» можно считать приготовлением к началу продаж лекарственного препарата, в котором использовано запатентованное истцом вещество гефитиниб, что является нарушением исключительных прав англо-шведской компании. «Джодас Экспоим» пыталась оспорить решение в суде по интеллектуальным правам, но тот оставил постановление апелляционной инстанции без изменения. В апреле 2019 года «Джодас Экспоим» подала кассационную жалобу в Верховный суд, но получила отказ.

В AstraZeneca заявили “Ъ”, что это первое решение высшего судебного органа, которое обязывает производителя отозвать удостоверение аналога в связи с угрозой нарушения патента. Кроме этого, в компании уверены, что отказ Верховного суда рассматривать жалобу «Джодас Экспоим» может стать прецедентом для всего рынка. В 2009 году президиум Верховного суда постановил, что сама по себе регистрация аналога в госреестре и цены на него не являются нарушением патентных прав. В AstraZeneca говорят, что этот подход широко применялся и в судебных спорах, и в работе госорганов. Но теперь поворотным пунктом в ходе разбирательств может стать новое решение, уверена гендиректор «АстраЗенека Россия, Евразия» Ирина Панарина. В «Джодас Экспоим» на запрос “Ъ” не ответили.

Ранее иностранным компаниям максимум удавалось только обязать производителя дженериков не вводить препарат в оборот до истечения срока патента. Так, в 2017 году закончился спор между швейцарской Novartis и российской «Нативой». Причем изначально Novartis, так же как и AstraZeneca в разбирательстве с «Джодас Экспоим», требовала обязать ответчика отозвать удостоверение на аналог.

Руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова также считает, что решение Верховного суда в споре AstraZeneca и «Джодас Экспоим» прецедентным. Она не исключает, что в аналогичных разбирательствах суды будут придерживаться этого определения. Но, предупреждает юрист, для этого истцам придется доказывать максимальную схожесть дел со спором AstraZeneca и «Джодас Экспоим». По словам одного из участников рынка, отозванное производителем аналога удостоверение даст AstraZeneca возможность после истечения патентной защиты еще некоторое время оставаться вне конкуренции. «Джодас Экспоим» же придется заново проходить процедуру регистрации, которая может занимать около полутора лет, говорит он.

Мария Котова