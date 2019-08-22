В «Роснефти» назвали «троллингом» идею Минфина ввести НДПИ на попутный газ

В «Роснефти» назвали «троллингом» идею Минфина ввести налог на попутный нефтяной газ (ПНГ). В ведомстве рассматривают такую меру как один из вариантов компенсации 600 млрд руб. выпадающих доходов бюджета в связи с выдачей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».

«Минфин, очевидно, по причине отсутствия содержательных аргументов, перешел на троллинг»,— сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

РБК изменил цитату, так как вечером 22 августа «Роснефть» скорректировала комментарий господина Леонтьева и уточнила, что компания не обсуждает в СМИ вопросы, находящиеся в проработке в федеральных ведомствах, включая вопрос об инвестиционном соглашении по стимулированию развития Приобского лицензионного участка.

Напомним, в Минфине подтвердили разработку идеи о введении НДПИ на ПНГ, о котором ранее писал “Ъ”. По мнению уже ранее опрошенных “Ъ” аналитиков, если ввести на ПНГ ставку НДПИ, приближенную к природному газу, можно собрать порядка 90 млрд руб.

По информации “Ъ”, президент России Владимир Путин одобрил в начале августа налоговые вычеты по НДПИ для Приобского месторождения — его северной части, которую разрабатывает «Роснефть», и южной («Газпром нефть»). Приобское месторождение считается высокообводненным, его запасы относятся к трудноизвлекаемым. «Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года.

О том, как за льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль, читайте в материале “Ъ” «Нефть оказалась в сложном обложении».