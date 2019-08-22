Кремль о покупке Гренландии: мы международным шопингом не занимаемся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал международным шопингом желание США приобрести Гренландию у Дании, которое высказал американский президент Дональд Трамп. По словам господина Пескова, Россия не намерена вмешиваться в сделку.

«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться»,— заявил он журналистам.

На вопрос о том, считают ли в Москве происходящее проявлением борьбы за ресурсы Арктики, господин Песков не ответил. «Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф, есть определенные успехи, и эта работа продолжается»,— сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии. Из-за таяния морского льда открываются новые части Арктики для судоходства и добычи ресурсов, что приносит острову все большую ценность. The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что власти США были готовы выплачивать Дании $600 млн ежегодно за бессрочное владение Гренландией, а также большую сумму единовременно.

Идею президента США премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала «абсурдной дискуссией». Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что территория не продается.

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ FM” «Дания и США не поделили Гренландию».