Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными

В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными. «Определенные контакты на этот счет осуществляются»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. О каких конкретно удерживаемых лицах идет речь, господин Песков не уточнил.

В администрации президента также сообщили о том, что проблема обмена между Россией и Украиной также обсуждалась на встрече Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, прошедшей в форте Брегансон 19 августа.

Как ранее писал “Ъ”, Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По словам источника “Ъ”, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.

Подробнее о перспективах скорого обмена читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к отправке на родину».