Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение

Администрация сервиса микроблогов Twitter удалила твит с изображением, «в неприличной форме» оскорбляющим государственный флаг РФ. Соответствующее требование ранее поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что доступ к странице интернет-ресурса был ограничен на основании ст. 15.1–1 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Пакет законов об ограничении доступа к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству и госсимволам, был подписан президентом 18 марта. В случае нарушения закона предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага России. В Москве празднование продлили до выходных из-за того, что дата выпала на будний день. Ранее опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян (61%) испытывают гордость и восхищение от государственных символов: флага, герба и гимна. Еще 22% испытывают симпатию, 12% — безразличие.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».