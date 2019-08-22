Глава Пентагона считает, что в СНВ-3 нужно включить все новое оружие России

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае продления нужно включить все новое оружие России. Соглашение истекает в 2021 году.

Глава Пентагона отметил, что Москва наращивает свой военный потенциал. «Поэтому мы говорим, что должно быть расширение СНВ-3. Мы должны быть уверены, что он включает все новое оружие, которое разрабатывает Россия»,— сказал Марк Эспер в интервью Fox News, комментируя взрыв на полигоне под Северодвинском.

Он также предположил, что Россия может иметь крылатые ракеты, потенциально оснащенные ядерными боеголовками, которые направлены на Европу.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что разработка Россией гиперзвуковых ракет поставила под сомнение продление СНВ-3. При этом накануне США провели испытания новой крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk, которая была запрещена другим соглашением между Москвой и Вашингтоном — Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМРД), участие в котором приостановили обе стороны. Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что они специально вышли из ДРСМД, чтобы испытать новое вооружение.

О том, как испытания ракеты подвели черту под историей соглашения, читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».