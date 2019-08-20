США в три раза увеличили импорт российской нефти

Объем импортируемой в США российской нефти вырос почти в три раза за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации (EIA). Импорт резко вырос на фоне американских санкций против венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA и властей Венесуэлы.

С января по май 2019 года Россия поставила в США 19,94 млн баррелей нефти, в т о время как годом ранее было экспортировано лишь 6,67 млн баррелей. В марте Россия опередила Венесуэлы, выйдя на восьмое место по объему поставок в США. Импорт венесуэльской нефти упал за пять месяцев примерно в 2,5 раза год к году.

Как отмечает издание, EIA приводит данные об импорте нефти, добытой в России. Поставщиком необязательно выступают российские компании.

В январе США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие нефтяную госкомпанию PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы венесуэльского правительства в США. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».