Искать будущее

В любом офисе компании «Инвитро» по всей стране каждый человек может бесплатно сдать кровь, чтобы пройти типирование и войти в Национальный регистр доноров костного мозга. Сотрудничество Русфонда и «Инвитро» в деле создания регистра длится уже больше года. Из офисов «Инвитро» пробирки с кровью доноров отправляются в нашу казанскую лабораторию. Всего благодаря «Инвитро» протипировано 12 772 донора. Это вложения в будущее. Генеральный директор «Инвитро» Александр Островский вообще считает, что искать себе будущее — едва ли не главная задача успешного предпринимателя.

Когда разговариваешь с Александром Островским, кажется, будто он не руководит крупнейшей сетью лабораторий в стране, а предается маниловским мечтаниям. Вот хорошо бы было, если бы некоммерческая организация Русфонд создала в России большой регистр доноров костного мозга, чтобы каждому человеку, который болеет раком крови, нашелся в этом регистре донор для трансплантации. Это же так естественно, так по-человечески понятно. Почему бы компании не помочь в создании регистра, если компания может помочь? И даже не надо специально согласовывать с акционерами новую корпоративную благотворительную программу, утверждать на собрании размер упущенной прибыли. Акционеры же нормальные люди, да к тому же врачи по образованию, понимают же, что регистр нужен.

Или — вот было бы хорошо создать самый лучший на сегодняшний день 3D-биопринтер, запустить его в космос, где гравитация не мешает корректно складывать между собой живые клетки. Отработать технологию, а потом печатать на биопринтере человеческие почки. Тогда людям с почечной недостаточностью не придется ждать чьей-то смерти, чтобы спасти свою жизнь.

Или — вот было бы здорово печатать на 3D-биопринтере говяжьи стейки. Потому что людям ведь не нравится есть трупы животных, убивать кого-то, чтобы жить самим.

Звучит ничуть не серьезнее, чем идея помещика Манилова выстроить мост из ниоткуда в никуда, а по сторонам моста поставить лавки, чтобы в них купцы торговали всяким полезным товаром.

Однако регистр доноров костного мозга с помощью компании Островского уже делается Русфондом. 3D-биопринтер уже создан, уже запущен в космос и уже напечатал там, в космосе, щитовидную железу мыши. Железу мыши уже пересадили, и она начала вырабатывать гормоны, то есть проявила себя настоящей железой.

А стейк — да, не получился. Вернее, стейк раньше Островского сделали его западные конкуренты. Но идея хорошая. За нею явно будущее, которое изменит весь мировой рынок мяса.

В конце концов, тридцать лет назад идея создать по всей стране сеть частных медицинских лабораторий тоже казалась маниловщиной. Медицина была сплошь государственная. Допустить частных предпринимателей в такую ответственную медицинскую сферу, как лабораторные исследования, казалось крайне безответственным шагом. Точно так же, как сейчас многим кажется, будто регистр доноров костного мозга не может быть частным, управляемым некоммерческой организацией. Но Островский тогда в маниловскую идею сети частных лабораторий поверил, создал успешный бизнес и сделал лабораторные исследования принципиально более доступными для любого человека в России.

Мир меняется. Скорость изменений нарастает экспоненциально. Через десять лет все будет выглядеть иначе. Через двадцать лет мир нельзя будет узнать. Проблемы, которые кажутся нам сейчас непреодолимыми, через десять лет разрешатся сами собой. Как, например, проблема уборки конского навоза с парижских улиц разрешилась вовсе не увеличением числа дворников, а изобретением двигателя внутреннего сгорания и появлением автомобилей.

Возникнут новые проблемы, над разрешением которых надо работать уже сейчас, пока они не наступили. Нам кажется, что это мы и делаем вместе — «Инвитро» и Русфонд.

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Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Валерий Панюшкин, главный редактор Русфонда