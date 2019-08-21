В переживающей острейшей кризис Международной федерации любительского бокса (AIBA), лишенной в мае на фоне фактического банкротства признания Международного олимпийского комитета и значительной части функций, 31 августа состоятся выборы нового временного президента вместо ушедшего в отставку Мохамеда Мустахсана. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, являющийся членом исполкома AIBA и первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса, рассказал корреспонденту “Ъ” Алексею Доспехову, какие пути выхода из кризисной ситуации рассматривает структура и как эта ситуация скажется на отечественном боксе, в частности на чемпионатах мира, которые Россия примет осенью.

— Это правда, что финансирование исполкома AIBA, на котором будет выбран ее новый временный президент, взяла на себя Европейская конфедерация бокса?

— Да, Европейская конфедерация бокса взяла на себя проведение исполкома в Стамбуле.

— Значит, у AIBA, действительно все так катастрофически плохо с деньгами? Их нет совсем?

— Сейчас их нет. Но в ближайшее время с помощью Всемирного боксерского фонда будет сформирован бюджет федерации, определены направления финансирования как минимум на год вперед. В данный момент для этого хорошая ситуация: разногласий внутри AIBA нет, все члены исполкома объединены одной целью.

— Всемирный боксерский фонд — это фонд, который был создан по вашей инициативе в июне? Он уже работает?

— Он заработает в сентябре. На исполкоме мы как раз должны согласовать, как будет функционировать система в этом формате — с фондом. Уверен, что после согласования у AIBA проблем с финансированием уже не будет. Главное, выбрать правильное направление движения.

— Я правильно понимаю, что временным президентом AIBA вместо Мохамеда Мустахсана может быть избран только кто-то из четырех вице-президентов?

— Сам Мустахсан, кстати, может еще остаться. Соберемся — обсудим… В любом случае, повторю, ситуация сейчас такая, что все понимают: мы не имеем права на конфликты, не имеем права подвести национальные федерации, которые стоят за нами.

— На прошлой неделе дисциплинарная комиссия AIBA объявила о том, что закрыла ваше персональное дело. (Умара Кремлева обвиняли в том, что, баллотируясь на пост члена исполкома федерации он «предположительно, скрыл судимость».— “Ъ”)

— И я благодарен комиссии за то, что она не поверила деньгам и заказным статьям, а приняла решение, основываясь на фактах.

— Но какие-то сложности разбирательство вам доставило? Вас вызывали на слушания?

— Никаких слушаний не понадобилось. Я предоставил комиссии документы, доказывающие, что не нарушал регламента. Этого было достаточно. С той стороны, откуда шли обвинения, никаких аргументов не было. Еще раз скажу: я благодарен AIBA за то, что она все решила по справедливости. Эта история показала, что рождается новая, «прозрачная», федерация.

— В конце августа будет избран временный президент AIBA. Но федерации предстоит еще созвать конгресс и выбрать президента постоянного. А вы в последнее время, извините, все время в центре внимания в связи с различными инициативами. Вы еще не решили, будете баллотироваться на президентский пост или нет?

— Я сейчас думаю о другом — как быстрее вернуть AIBA полноценный статус, решить ее проблемы, которые проецируются на национальные, региональные федерации.

— Эти проблемы как-то проецируются на два чемпионата мира, мужской и женский, которые осенью примут Екатеринбург и Улан-Удэ?

— Никак. Мужской чемпионат, 20-й в истории AIBA, будет историческим по масштабу. 91 страна уже подтвердила участие, 488 спортсменов. Это говорит в том числе о том, что мир бокса, сами боксеры AIBA поддерживают. На турнир приедет комиссия Международного олимпийского комитета. И именно во время этого первенства ей предстоит убедиться в том, что тот пакет реформ, который мы будем принимать на стамбульском исполкоме, работает. Это будет такой старт, демонстрирующий радикальные изменения в AIBA.

— А что входит в этот пакет реформ? Судейство, видимо, в первую очередь?

— Судейство. Потом — приведение устава AIBA в соответствие с требованиями МОК. Логичными, по-моему, требованиями — такими как выборность руководителей комиссий… Ну и, конечно, маркетинг — тут придется проделать колоссальную работу.

— Я все-таки вернусь к чемпионату мира. У него же не будет статуса отборочного турнира к Олимпиаде, так? Это не означает, что некоторым звездам захочется его проигнорировать?

— Чемпионат мира — это чемпионат мира, турнир с особенным статусом. Никто его игнорировать не будет. Я знаю, что многие боксеры уже проводят тренировочные сборы перед чемпионатом в разных городах России. И между прочим, мировые первенства и раньше, до кризиса, не являлись отборочными к Олимпиадам.

— В каком состоянии к этому чемпионату подходит сборная России? Ее свежие результаты, откровенно говоря, довольно скромные.

— Ну о состоянии пока рано говорить. Я пока радуюсь тому, что Федерация бокса России стала лучшей федерацией бокса в Европе, что мы — единственные, кто платит ежемесячную стипендию олимпийским чемпионам, что провели уже два Всемирных боксерских форума, проводим Международные дни бокса, что превратились в крупнейшую в боксерском сообществе площадку для обмена мнениями, генерирования идей…

— И все же какой потенциал у отечественного бокса? Я на этот счет слышал разные мнения.

— Потенциал? Давайте возьмем прошлогодние чемпионаты мира и Европы среди юниоров. На обоих турнирах Россия заняла первое место в медальном зачете. Как и на Юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе. На них сборная завоевала три золота и серебро. Причем серебряная награда досталась Руслану Колесникову, который из-за травмы боксировал, по сути, одной рукой.

— Так какие у вас планы на взрослый чемпионат мира?

— Мы поставили задачу перед тренерским советом занять первое место в общем командном зачете.

— Вы упомянули Всемирные боксерские форумы, которые проходили в Сочи и Екатеринбурге. Вы пытались как-то измерить отдачу от них, от Дней бокса?

— Она очевидна. К нам приезжали руководители всех головных профессиональных и любительских боксерских структур. Это же и есть работа на объединение боксерского мира. В конце концов, Всемирный боксерский фонд появился благодаря форумам. А фонд — это помощь всем нуждающимся в ней организациям, боксерам, их семьям. Вы же помните трагедию с Максимом Дадашевым.

— Вы собирались подавать иск против организатора боя, после которого Дадашев скончался, — Спортивной комиссии штата Мэриленд…

— Он еще не подан, документы готовятся, но мы будем судиться. Вернее, поддерживать вдову Дадашева в процессе. Мы уже твердо обещали это его семье.

— Но почему наши лучшие боксеры-профессионалы продолжают выступать в основном за границей — в той же Америке? Россия им не интересна, здесь нет рынка?

— Ну за два с половиной года ситуацию изменить, согласитесь, трудно. А для того, чтобы изменить, мы, в частности, и устраиваем форумы, Дни бокса. Благодаря им растет популярность бокса в стране.

— Так рост подкрепляется какими-то цифрами?

— За два с половиной года количество занимающихся боксом в России, согласно нашему исследованию, выросло на 15%. Это, мне кажется, немало. В некоторых регионах рост еще очевиднее. Вот Северная Осетия благодаря Мурату Гассиеву (тяжеловес, финалист Всемирной боксерской суперсерии 2018 года.— “Ъ”) «заболела» боксом, там он сейчас конкурирует с борьбой. За тот же период в России построено больше 130 боксерских залов. И это следствие выстроенной системы взаимоотношений Федерации бокса России и региональных федераций.

— Головная структура платит им «живые» деньги?

— По 350 тыс. рублей в год. Плюс существует программа поставок инвентаря на 1 млн рублей по запросу от федерации. В прошлом году ей воспользовались 42 региона, в этом — уже 18… Я вообще доволен, как мы развиваемся. У нас появились новые спонсоры — строительные, металлургические компании. Федерация не использует ни бюджетные деньги, ни деньги госкоропораций. Спонсоры, мне кажется, видят, что мы ориентированы именно на развитие. Так должно быть и на региональном уровне.