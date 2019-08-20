ТАСС: фигурант дела о массовых беспорядках сбежал от следствия

Следствие разыскивает 25-летнего активиста Илью Анохина — фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Следователи разыскивают предполагаемого участника массовых беспорядков в Москве 27 июля активиста Анохина Илью Игоревича»,— рассказал он.

По информации источника агентства, уроженец Москвы, проживающий в Электростали, скрылся от следствия. По сведениям другого источника, Илья Анохин покинул Россию после составления на него протокола об административном правонарушении на несанкционированном митинге в Москве 3 августа.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, арестованы более десяти человек. Один из обвиняемых Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию.

19 августа президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По его словам, никто не должен доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями.

О том, как суд рассматривает апелляции на арест фигурантов дела, читайте в материале “Ъ”.