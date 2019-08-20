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Власти Архангельской области закупят более 1,2 тыс. противогазов после взрыва под Северодвинском

Правительство Архангельской области объявило аукцион на покупку 1,2 тыс. фильтрующих гражданских противогазов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал госзакупок. 8 августа на полигоне рядом с городом Северодвинск произошел взрыв во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Примерно в 40 км от места ЧП зафиксировали повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет объяснил это прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Информацию о закупке противогазов областное правительство разместило 13 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составила 4,6 млн руб. Один противогаз оценивается в 3,8 тыс. руб. Деньги на их покупку выделят из регионального бюджета.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в беседе с Telegram-каналом «Подъем» (его ведут бывшие журналисты радиостанции «Говорит Москва») в ответ на просьбу прокомментировать закупку сказал: «Кончайте бред распространять».

Напомним, в результате взрыва погибли пять человек, более десяти пострадали. Источники The Moscow Times также сообщали, что у одного из врачей, лечившего раненных, выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Минздрав эту информацию не подтвердил. Спустя несколько дней после взрыва четыре мониторинговые станции, отслеживающие уровень радиации, прекратили передачу данных.

Подробнее о ЧП читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».

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