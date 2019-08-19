«Уральские авиалинии» начали выплаты компенсаций пассажирам А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам Airbus А321, который был вынужден экстренно сесть в Подмосковье в кукурузном поле после того, как у него отказали оба двигателя из-за столкновения с птицами. На борту было 226 пассажиров, никто не погиб.

«Начались (выплаты — “Ъ-Урал” ). Сбор заявлений от пассажиров продолжается»,— сообщили в пресс-службе авиакомпании (цитата по «РИА Новости»). Сумма выплат составляет 100 тыс. руб.

ЧП с Airbus А321 произошло августа. Самолет летел из подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь. Через несколько секунд после взлета лайнер столкнулся со стаей сизых чаек, в результате тела чаек забили оба двигателя. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России. «Уральские авиалинии» смогут эвакуировать самолет не раньше понедельника, 19 августа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами»