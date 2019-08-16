Путин присвоил звания Героев России уральским пилотам А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» — командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Вчера самолет был вынужден сесть из-за отказа двигателя, загоревшегося после попадания в него птицы. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Об этом президент сообщил открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ, пишет «Интерфакс».

15 августа самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, после столкновения со стаей чаек аварийно сел в кукурузном поле в Раменском районе (Московская область). На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей.

Подробнее о произошедшем — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении»

Как Екатеринбург отреагировал на подвиг пилотов — в материале “Ъ-Урал” «Посадка в Подмосковье отозвалась на Урале»