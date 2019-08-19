США продолжат сокращать численность войск в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении и дальше постепенно сокращать численность американских военнослужащих в Афганистане. При этом политик считает необходимым сохранение «очень значительного» присутствия разведки в стране.

«Мы снизили численность до, наверное, 13 тыс. человек, и мы будем снижать ее еще немного, а потом мы решим, будем ли мы оставаться дальше или нет»,— заявил президент США журналистам перед вылетом из Нью-Джерси в Вашингтон (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан» (запрещено в России) и делегация США на переговорах в Катаре в начале августа урегулировали разногласия по поводу вывода американских войск из Афганистана.

Сейчас в Афганистане находится более 20 тыс. военнослужащих, из них порядка 13 тыс. были направлены Вашингтоном. По данным ООН, за первые шесть месяцев 2019 года жертвами боевых действий в Афганистане стали более 3,8 тыс. человек.

О перспективах вывода американских войск из Афганистана читайте в материале “Ъ” «Вместе пришли, вместе и уйдут».