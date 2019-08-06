AP: талибы и США согласовали вывод американских войск из Афганистана

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) и делегация США на переговорах в Катаре урегулировали разногласия по поводу вывода американских войск из Афганистана, сообщил агентству AP представитель талибов. По его словам, стороны также договорились, что члены движения откажутся сотрудничать с другими экстремистскими группировками в регионе.

Другие детали встречи пока не известны. Спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад накануне написал в Twitter, что на переговорах удалось «добиться больших успехов». Американский дипломат добавил, что США совместно с представителями «Талибана» «обсуждают технические детали и механизмы, необходимые для успешного выполнения соглашения».

Как уточняет AP, обсуждение продолжится сегодня, 6 августа. Господин Халилзад говорил, что к 1 сентября стороны надеются достичь соглашения, в рамках которого из Афганистана будут выведены войска США и НАТО. Сейчас в Афганистане находится более 20 тыс. военнослужащих, из них порядка 14 тыс. были направлены Вашингтоном.

Предыдущая конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие 17 представителей «Талибана» и более 50 делегатов из Афганистана. Хотя стороны анонсировали подписание совместного заявления, согласовать его тогда не успели. По данным ООН, за первые шесть месяцев 2019 года жертвами боевых действий в Афганистане стали более 3,8 тыс. человек.

О перспективах вывода американских войск из Афганистана читайте в материале “Ъ” «Вместе пришли, вместе и уйдут».