Русские пришли в Цинциннати

Такого не было еще никогда. Сегодня в 21:00 и после 23:00 по московскому времени российские игроки примут участие в обоих одиночных финалах одного из шести крупнейших объединенных турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Это произойдет в Цинциннати на Western & Southern Open, где мужской призовой фонд составляет более $6 млн, а женский — более $2 млн. Сначала Светлана Кузнецова, которая на данный момент стоит в мировом рейтинге лишь 153-й и после победы в полуфинале над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти поднимется там не менее чем на 90 мест, встретится с американкой Мэдисон Кис. А затем свой третий подряд финал на турнирах североамериканской серии проведет Даниил Медведев. Второй раз в этом году сломив сопротивление лидера мировой классификации серба Новака Джоковича, он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Western & Southern Open — очень важное и представительное состязание. Турниров ATP и WTA, которые одновременно проходят в одном и том же месте и по престижности сопоставимы c ним всего четыре. Два мартовских, в Индиан-Уэллсе и Майами, и два майских, в Мадриде и Риме. Есть еще Открытый чемпионат Канады, на котором мужчины и женщины в течение одной недели соревнуются в Монреале и Торонто. Но еще ни разу не случалось, чтобы в обоих одиночных финалах этих престижнейших соревнований принимали участие российские игроки.

Не было такого, разумеется, и на турнирах «Большого шлема». Похожий случай имел место лишь в Китае в октябре 2009 года, когда сначала в Пекине победила Светлана Кузнецова, а затем в Шанхае — Николай Давыденко. Однако это совершенно разные состязания, имеющие различных спонсоров и стоящие в теннисном календаре одно за другим.

За десять лет, прошедших с тех пор, Светлана Кузнецова столь престижных титулов не выигрывала. Тем не менее, именно она в субботу в Цинциннати первой шагнула в финал.

Выступление 34-летней россиянки, которая на этой неделе занимает в мировом рейтинге лишь 153-е место, уже сейчас можно называть выдающимся.

Вслед за американкой Слоун Стивенс и чешкой Каролиной Плишковой она обыграла третью подряд соперницу из первой десятки — австралийку Эшли Барти. Такого Кузнецовой не удавалось даже на победных для нее US Open 2004 года и Roland Garros 2009-го.

Барти на данный момент занимает второе место, и в случае выхода в финал вернула бы себе титул первой ракетки мира, поскольку японка Наоми Осака в пятницу из-за травмы не смогла завершить четвертьфинал против американки Софии Кенин. Однако Кузнецова была сильнее австралийки по всем статьям. Залечив травмы и вернувшись к своему испанскому тренеру Карлосу Мартинесу, которого они сейчас делят вдвоем с Дарьей Касаткиной, опытнейшая чемпионка поймала свою волну. То, что Светлана Кузнецова находится в полном согласии с собой, — а так бывает далеко не всегда, — во время встречи с Эшли Барти доказывал ее лучший теннис, отличающийся техническим разнообразием. А еще — спокойные ритмичные движения между розыгрышами. И даже реакция на удачные действия соперницы, которую Светлана Кузнецова не стеснялась подбадривать, хлопая ладонью по струнам ракетки.

Одной из лучших в мире Барти была лишь в самом начале матча. А затем счет очень быстро начал расти в пользу Светланы Кузнецовой.

Начиная со счета 0:2 до конца первой партии, она отдала лишь 9 очков, с учетом начала второго сета выиграла восемь геймов подряд и после этого уже не позволила Барти догнать себя. Кузнецова просто блестяще вводила мяч в игру (73% попадания первой подачи), извлекая из этого большие дивиденды (78% очков, выигранных на первой подаче). И не удивительно, что в активе австралийки, действующей чемпионки Roland Garros, за 1 час 68 минут игры оказалось лишь 13 активно выигранных очков при 27 невынужденных ошибках.

«Мы с Эшли играем в довольно похожий теннис, и сегодня я просто пыталась разобраться, что к чему. А вообще на этой неделе я просто счастлива. Вообще-то я не склонна к аналитике, но сейчас благодаря интуиции мне удается не повторять свои предыдущие ошибки, а играть точнее и мудрее, чем раньше. В конце концов, в 34 года пора начинать»,— улыбаясь, сказала после игры Светлана Кузнецова. Она, кстати, уже обеспечила себе скачок в рейтинге минимум на 90 мест, и сегодня в финале в 21:00 по московскому времени встретится с 18-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис, которая обыграла свою соотечественницу Софию Кенин — 7:5, 6:4. Счет предыдущих личных встреч финалисток — 3:0 в пользу Кис. Причем в трех матчах против россиянки, сыгранных с 2014-го по 2016 год, она не отдала ни одного сета.

Если Кузнецова разгромила Барти еще до обеда, то полуфинал Даниила Медведева и Новака Джоковича был запланирован на вечер. И ожидали его с громадным интересом. Первой ракетке мира противостоял соперник, который на двух предыдущих состязаниях американской серии в Вашингтоне и Монреале доходил до финалов, а в четвертьфинале Western & Southern Open всего за 62 минуты разобрался со своим соотечественником Андреем Рублевым, переигравшим перед этим самого Роджера Федерера. Подогревал ситуацию и тот факт, что Медведеву уже удавалось побеждать Джоковича. Это, напомним, произошло в апреле на грунте в Монте-Карло, где в четвертьфинале россиянин сломил сопротивление серба в трех партиях.

Правда, тогда Медведеву удалось взять первый сет, что было важно с психологической точки зрения, а здесь начало игры осталось за Джоковичем.

Критический для Медведева момент наступил на его подаче при счете 3:6, 2:2, 30:40, когда выручил эйс. Затем ему снова удалось безупречно ввести мяч в игру, а следом последовала ювелирная обводка.

Именно после этого Джокович постепенно стал терять контроль над ходом борьбы. Не случайно в седьмом гейме Медведеву удалось отыграться со счета 0:30. Выпутавшись из тяжелой ситуации, россиянин почувствовал, что соперник, в свою очередь, дал слабину. И рванул вперед, выстрелив на брейк-пойнте в восьмом гейме идеальным приемом слева по линии. А вскоре ситуация в матче уровнялась, и начался решающий сет, в третьем гейме которого Медведеву удалось сделать еще один — сравнительно легкий — брейк.

Даниил Медведев Фото: Aaron Doster / USA TODAY Sports, Reuters

В последний раз с проблемами в тот вечер Медведев столкнулся в шестом гейме, хотя до брейк-пойнтов в нем дело не дошло. Более того, напоследок он еще раз взял подачу Джоковича. Причем сделал это по-гусарски лихо, обведя рванувшегося к сетке серба резким крученым приемом справа.

В итоге — 6:3, 3:6, 6:3 после 1 часа 42 минут игры. Медведев выполнил 16 эйсов, чего ему за последние три недели еще не удавалось. «Когда Новак берет первый сет, его обычно уже не остановить. Но в данном случае я решил кое-что поменять. Понял, что не могу соревноваться с ним в длинных розыгрышах, стал играть более агрессивно и рисковать на второй подаче, так как иначе Джокович все равно меня на ней переигрывал. Такие маленькие тактические моменты мне помогли победить»,— рассказал Медведев.

Очередной выход в финал позволит ему сделать и очередной шаг вперед в рейтинге. Там он с 8-го места поднимется на 7-е, обойдя грека Стефаноса Циципаса. В случае же победы над бельгийцем Давидом Гоффеном, переигравшим француза Ришара Гаске — 6:3, 6:4, россиянин станет 5-й ракеткой мира, обогнав Александра Зверева из Германии и японца Кея Нисикори. Правда, это задача непростая.

Размышляя о поединке, который начнется не ранее 23:00 по Москве, следует иметь в виду, что, обыграв Гоффена в третьем круге Australian Open, Медведев в нынешнем сезоне затем очень обидно уступил ему на той же стадии Wimbledon.

«Австралия была давно, и о ней я уже подзабыл,— признался самый стабильный теннисист мира трех последних недель. — Мы с Давидом играем в похожий теннис, поэтому соперничать друг с другом нам тяжело. Если он здесь дошел до финала, то, значит, находится в сумасшедшей форме. Буду стараться».

Евгений Федяков