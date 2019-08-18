Шойгу заявил, что полеты Ту-160 на Чукотку являются плановой работой

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой «позадирать» США. В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что эти полеты являются «нормальной плановой работой».

Ранее на этой неделе в ходе учений два ракетоносца Ту-160 ВКС России были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке. Два Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. км за восемь часов. Спустя два дня Ту-160 вернулись в Саратовскую область.

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что американская сторона знает о полетах российских самолетов, которые ставятся в «планах на начало года».

Кроме этого, плановой работой Сергей Шойгу назвал патрулирование российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Напомним, российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации. Истребители ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в воздушное пространство в районе острова Токто (Такэсима), которое южнокорейские власти считают своим. Минобороны РФ отрицает, что по российским военным самолетам был открыт предупредительный огонь.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия за самолеты не извинялась».