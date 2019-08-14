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Фото: Сырица Михаил / Коммерсантъ   |  купить фото

Два ракетоносца Ту-160 перебросили на Чукотку

В ходе учений два ракетоносца Ту-160 ВКС России были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке. Это один из ближайших к границе США аэродромов. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь»,— говорится в сообщении Минобороны.

Два Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. км за восемь часов. Полет проводился без дозаправок и стал частью плановых летно-тактических учений, в рамках которых были отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы.

Несколькими месяцами ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны России увеличить объем контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.

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