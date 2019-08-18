Уровень воды в реках Приморского края может подняться до опасных отметок

Синоптики прогнозируют подъем уровня воды до опасных отметок в реках Комиссаровка и Мельгуновка в Приморье. Если прогноз Примгидромета сбудется, подтопленными окажутся сельхозугодия, дороги и несколько сел региона. Режим ЧС введен на территории семи муниципалитетов Приморского края (Лесозаводской, Октябрьский, Лазовский, Дальнереченский, Пожарский, Пограничный районы и Уссурийский городской округ).

В результате паводка, вызванного прохождением тайфуна Кроса, подтоплено уже около 300 домов и 1,5 тыс. придомовых угодий, более 50 человек эвакуировано. Тайфун отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Красноармейском районе края. Подъезд к ним пока восстановить невозможно из-за подъема воды. В ближайшие двое суток, по прогнозам Примгидромета, подъем уровня воды в реках продолжится.

В конце июня из-за наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, пострадали 32 тыс. человек, около 7 тыс. домов было разрушено в более чем 80 населенных пунктах. Следом за Иркутской областью от разлива рек пострадали регионы Дальнего Востока.

О самом масштабном за последние 20 лет наводнении в регионе читайте в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».