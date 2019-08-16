Тайфун Кроса прервал проезд транспорта к шести населенным пунктам в Приморье

Дождевой паводок, вызванный прохождением тайфуна Кроса, отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Красноармейском районе Приморья. «Отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники. Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить из-за подъема воды»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

По информации главы района Натальи Гриценко, накануне, 15 августа, в эти села, в которых проживает 703 человека, доставлены продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет. Всего подтоплено десять участков. «Сейчас с помощью лесопользователей начинаем восстанавливать другие пути в эти населенные пункты»,— заявила госпожа Гриценко, добавив, что в ближайшее время в муниципалитете будет введен режим ЧС. Он уже действует в Дальнереченском городском округе, где, по данным краевой администрации, подтоплено 119 придомовых территорий.

По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, за сутки наибольшее количество осадков зафиксировано в Хасанском муниципальном районе — 47 мм, во Владивостоке — 31 и в Артеме — 27 мм.

В министерстве уточнили, что сегодня, 16 августа, ожидается выход тайфуна Кроса в юго-восточную часть Японского моря. Эпицентр тайфуна будет продвигаться по благоприятной для Приморья траектории: он пройдет по восточной акватории Японского моря с выходом на остров Хоккайдо, не прижимаясь к побережью края. Тайфун окажет влияние на восточные районы края, где возможны осадки. Вместе с тем атмосферный фронт, находящийся над территорией Китая, вызовет ливни в западных и юго-западных районах Приморья.

В связи с прогнозируемыми 16–17 августа сильными дождями ожидается формирование локальных дождевых паводков на реках края. Наиболее паводкоопасные районы — Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский, добавили в ГУ МЧС.

Алексей Чернышев, Владивосток