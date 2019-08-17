Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Лесозаводском и Октябрьском районах Приморского края в связи с подтоплениями, вызванными прошедшими в регионе ливнями. Ранее режим был введен в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, критичной ситуации нет. Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район. Разрешение такое дано»,— сообщается на сайте администрации края.

В Лесозаводске, по информации властей, уже более жилых 80 домов попали в зону подтопления. В целом по краю подтоплено на сегодняшний день около 130 домов и больше 460 подворий. В течение ближайших трех дней в Приморье прогнозируется неустойчивая погода и умеренные осадки, местами сильные.

Ранее дождевой паводок, вызванный прохождением тайфуна Кроса, отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Красноармейском районе. Подъезд к ним пока невозможно восстановить из-за подъема воды.