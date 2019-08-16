Подмосковные власти: свалка у Жуковского не могла привлекать птиц

Станция по перегрузке мусора «Экосервис», которая находится рядом с аэропортом Жуковский, не могла привлекать птиц, заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Пятанов. «С учетом того что там постоянно движется техника, народ, это не то место для птиц: работающая техника, люди, транспорт»,— сказал он во время совместного осмотра с Росприроднадзором (цитата по «РИА Новости»).
Господин Пятанов при этом отметил, что мусор на этом объекте не накапливается. «Это не сортировка. Привозится мусор, он перегружается из малотоннажного в крупнотоннажный и дальше уходит на объект переработки отходов»,— утверждает чиновник.
Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли самолет попал в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). МАК уже приступила к расшифровке черных ящиков.
Подробнее — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».
просмотров: 344682
просмотров: 157763
просмотров: 156747
просмотров: 89846
просмотров: 67411