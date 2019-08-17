МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

По прогнозам синоптиков сегодня, 17 августа, до 21:00 в Москве местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В случае грозы ведомство рекомендует водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

При сильном ветре МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Машину лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, с 12:00 до 15:00 на проспекте Сахарова пройдет акция КПРФ за честные выборы в Мосгордуму. Помимо этого оппозиция планировала сегодня массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, но не получила согласия столичной мэрии.

О запланированных на эти выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».