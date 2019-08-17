Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за смерчей

Власти Сочи готовятся к возможной эвакуации жителей города и туристов из-за прогнозируемых ливней и смерчей. «Глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район»,— говорится в сообщении городской администрации.

Главам районов и сельских округов поручено довести информацию о неблагоприятных погодных явлениях до населения. «Через квартальных. Путем звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населенный пункт был на связи»,— цитирует сайт господина Пахомова.

В городе объявлено штормовое предупреждение. МЧС сообщает, что 17 и 18 августа ожидаются ливни с грозами, градом, порывы ветра будут достигать 20-22 м/с. На акваториях Черного моря от Анапы до поселка Магри имеется опасность формирование смерчей.

Напомним, 25 июля в Сочи в результате ливня затопило участки дорог на нижних ярусах транспортных развязок дублера Курортного проспекта, на автодороге Джубга—Сочи, а также в тоннелях. После схода оползня в реку Псахе вода размыла подпорные стены насыпи автодороги, в результате чего произошло разрушение одной полосы моста.