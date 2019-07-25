В Сочи после дождей частично разрушился автомобильный мост

В Сочи после схода оползня в реку Псахе вода размыла подпорные стены насыпи автодороги, в результате чего произошло разрушение одной полосы моста, сообщило ФКУ «Упрдор "Черноморье"». Трасса просела на протяжении 10 м.

Меж тем в Сочи смыло олимпийское наследие. pic.twitter.com/2AZV24EgUA — Val Scherbak (@Val_mellow) July 25, 2019

На поврежденном участке работают оперативные дорожные службы, пострадавших нет. Проезд закрыт на участке от Мамайской транспортной развязки до развязки с улицей Пластунской, включая Мамайский тоннель. Дорожники напоминают, что альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района остаются дублер Курортного проспекта и улица Виноградная.

Сегодня в Сочи в результате залпового ливня происходило затопление участков дорог на нижних ярусах транспортных развязок дублера Курортного проспекта, на автодороге Джубга—Сочи, а также в тоннелях. «Из-за потока ливневых вод произошел вынос большого количества бытового мусора, а также ила и инертных материалов (песок, щебень) на проезжую часть,— сообщили в ФКУ "Упрдор «Черноморе»".— Дорожные рабочие занимаются расчисткой проезжей части и ливневых решеток от мусора».

Анна Перова, Краснодар