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В Сочи после дождей частично разрушился автомобильный мост

В Сочи после схода оползня в реку Псахе вода размыла подпорные стены насыпи автодороги, в результате чего произошло разрушение одной полосы моста, сообщило ФКУ «Упрдор "Черноморье"». Трасса просела на протяжении 10 м.

На поврежденном участке работают оперативные дорожные службы, пострадавших нет. Проезд закрыт на участке от Мамайской транспортной развязки до развязки с улицей Пластунской, включая Мамайский тоннель. Дорожники напоминают, что альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района остаются дублер Курортного проспекта и улица Виноградная.

Сегодня в Сочи в результате залпового ливня происходило затопление участков дорог на нижних ярусах транспортных развязок дублера Курортного проспекта, на автодороге Джубга—Сочи, а также в тоннелях. «Из-за потока ливневых вод произошел вынос большого количества бытового мусора, а также ила и инертных материалов (песок, щебень) на проезжую часть,— сообщили в ФКУ "Упрдор «Черноморе»".— Дорожные рабочие занимаются расчисткой проезжей части и ливневых решеток от мусора».

Анна Перова, Краснодар


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