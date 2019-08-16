В пятигорскую НКО пришли с обысками из-за московских акций протеста

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) сообщил об обысках в пятигорском офисе «Миротворческой миссии им. генерала Лебедя», которую возглавляет член СПЧ Александр Мукомолов. «Основанием для оперативного мероприятия, как это ни удивительно, послужили события в Москве 27 июля и 3 августа»,— говорится на сайте СПЧ.

По словам господина Мукомолова, в обыске участвовали пять сотрудников полиции и бойцов СОБР. Они пытались выявить «неустановленную группу лиц, являющуюся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ. — “Ъ”) автономных некоммерческих организаций». При обыске были изъяты подлинники уставных и финансовых документов некоммерческой организации.

Господин Мукомолов отметил, что главное управление МВД по СКФО пытается найти организаторов несанкционированных протестных акций «методами незаконной тотальной проверки». Однако, по его словам, деятельность «Миротворческой миссии им. генерала Лебедя» никак не связана с протестами. Организация разыскивает пропавших без вести на Северном Кавказе, содействует вынужденным переселенцам из Чечни и занимается медико-психологической реабилитацией пострадавших в конфликтах на Северном Кавказе.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получило более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Все 14 фигурантов дела арестованы.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».