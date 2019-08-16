Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд

Российский предприниматель Михаил Прохоров продал «Бруклин Нетс» миноритарному акционеру команды, сооснователю и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Общая сумма сделки составила $2,35 млрд, став абсолютным рекордом для спортивных клубов.

Годом ранее китайский миллиардер приобрел 49% акций «Нетс» за $1 млрд. Тогда стороны договорились о том, что господин Цай сможет выкупить оставшиеся бумаги за $1,35 млрд в 2021 году.

До рекорда, установленного продажей «Бруклин Нетс», самые дорогие сделки были совершены с «Хьюстон Рокетс» (НБА) и «Каролина Пантерс» (американский футбол). За них в 2017 и 2018 годах соответственно было заплачено по $2,2 млрд.

Михаил Прохоров стал владельцем «Бруклина» в 2009 году. Тогда была оформлена сделка по покупке им 80% акций клуба и 45% акций строившегося Barclays Center у американского бизнесмена Брюса Ратнера за $223 млн. В 2015 году господин Прохоров стал единоличным владельцем и команды, и арены. В какую сумму российскому предпринимателю обошлась сделка, не сообщалось, но эксперты оценивали клуб вместе со стадионом в $1,7 млрд. За то время, что господин Прохоров владеет клубом, особых успехов «Нетс» не добивался.

Подробнее о самой дорогой сделке в истории спорта читайте в материале “Ъ” «Михаил Прохоров закругляется с кольцами».