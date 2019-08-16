ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации. При этом прогноз на 2020 год сохранился на уровне 1,14 млн баррелей в сутки.

«В 2019 году спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки (в годовом выражении), пересмотр в сторону понижения примерно на 0,04 млн баррелей в сутки по сравнению с прогнозом предыдущего месяца»,— говорится в докладе организации (цитата по «РИА Новости»).

Ухудшение спроса организация связана с более слабым, чем ожидалось ранее, спросом на нефть в ряде стран Азии, Америки и Ближнего Востока в первом полугодии 2019 года.

Месяцем ранее ОПЕК уже понижала рост мирового спроса на 70 тыс. баррелей в сутки, сократив его до 1,14 млн баррелей в сутки.

Мониторинг рынка нефти читайте в материале “Ъ” «ОПЕК уступает долю».