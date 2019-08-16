Из-за непогоды организаторы AFP призывают гостей надевать резиновые сапоги

По площадке фестиваля Alfa Future People в поселке Большое Козино Нижегородской области из-за дождей можно передвигаться только в резиновых сапогах, предупреждают гостей организаторы мероприятия. По данным сайта rp5.ru, 16 августа и 17 августа под Нижним Новгородом ожидаются дожди, температура воздуха достигнет +18 градусов в субботу и +25 градусов в воскресенье.

«Поле уже развезло, и без резиновых сапог передвигаться нельзя. Без шуток»,– говорится в сообщении генерального продюсера AFP Виктора Шкипина в группе фестиваля «ВКонтакте». Гости из других городов интересуются, до скольких часов работают магазины в районе железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода и продаются ли там резиновые сапоги. Некоторые в связи с непогодой начинают продавать билеты и места под палатки.

Напомним, фестиваль проходит в 2019 году в шестой раз. В 2017 году AFP также сопровождали дожди. Тогда вода залила поле перед главной сценой, глиняные дорожки, которые вели к основным площадкам фестиваля, и санитарную зону. В этом году участники AFP уже предложили организаторам фестиваля запустить в продажу резиновые сапоги с символикой фестиваля.

Подробнее о фестивале читайте в интервью “Ъ-Приволжье” с генеральным продюсером AFP Виктором Шкипиным.

Анастасия Еремина