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«Мы самый продуманный фестиваль России»

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Фото: Пресс-служба AFP

О том, как эволюционировал Alfa Future People, рассказал генеральный продюсер проекта Виктор Шкипин.


Виктор, уже на протяжении шести лет вы являетесь главным идейным вдохновителем Alfa Future People (AFP). Как за эти годы изменился проект?

– Мы с теплотой вспоминаем первые годы фестиваля, когда еще только учились делать такие масштабные мероприятия. Сейчас AFP существенно эволюционировал по всем трем направлениям, которые изначально закладывались в ДНК проекта: современная музыка, самообразование в области новых технологий и спорт. Для нас всегда стояла задача сделать фестиваль для людей будущего – людей, осознанно стремящихся гармонично проводить свое свободное время.

Что касается музыкальной составляющей, то в этом году мы не ограничились только одним стилем – электроникой и решили раскрыть тему live-музыки на примере хип-хопа и рэпа. Также мы усилили присутствие некоторых жанров электронной музыки: сделали сцену транса и площадку дип-хауса.

Мы постоянно эволюционируем в эстетике, в частности сценографии. В 2019 году мы наконец-то решились целиком отдаться цифровому контенту и сделать главную сцену фестиваля полностью из LED-экранов. Большие архитектурные формы из пластика и пенопласта уже в прошлом.

Кроме того, мы активно расширяем спортивную программу и привозим на фестиваль лучших российских тренеров. Каждый год мы стараемся представить гостям 20–25 видов спорта: от классического футбола до киберсостязаний. Интерес и вовлеченность посетителей в такие активности постоянно растет.

Еще одним важным показателем прогрессивного развития проекта является повышение комфорта для гостей. Из года в год мы учимся на своих ошибках, учитывая все обстоятельства: различные погодные условия, взаимодействие с полицией по пропускной системе для автомобилей и так далее. Сейчас мы можем смело сказать, что являемся самым удобным и продуманным фестивалем в России.

Поменялась ли в этом году политика формирования лайн-апа фестиваля?

– Да, но не сильно. Раньше мы всегда привозили трех-четырех хедлайнеров EDM и bass-направлений из первой десятки рейтинга лучших артистов по версии DjMag, и каждый из них стоил нам как полноценная сцена. В 2019 году мы распределили тот же бюджет между шестью музыкальными направлениями и по максимуму заполнили все сцены интересными исполнителями. Такое решение положительно сказалось и на ценовой политике – нам удалось избежать существенного удорожания билетов. В итоге лайн-ап этого года получился сильным и насыщенным: здесь есть и отец транса Ферри Корстен, и классические хедлайнеры крупнейших зарубежных EDM-фестивалей – Дон Диабло, Quintino, Carnage.

Почему в этом году акцент на технологиях сделан в меньшей степени?

– Мы немного переосмыслили это направление и решили уйти от презентации гаджетов в сторону дискуссий. В этом году у нас будет порядка 20 лекций про развитие технологий: от транспорта, медицины и еды будущего до секса будущего. Дискуссии будут развернуты на площадке онлайн-университета современных профессий Skillbox. Лекторами выступят рестораторы, фитнес-эксперты, блогеры и топ-менеджеры крупных компаний, таких как «Яндекс», WayRay, Pornhub и Mail.ru Group.

Продолжая тему нововведений, не могу не спросить про павильон, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода. Какое шоу будет там представлено?

– Нижний Новгород очень творчески подошел к оформлению своего стенда. Огромное спасибо комитету АНО «Центр 800» за поддержку и креативное партнерство. В содействии с ними на фестивале создан фантастический арт-объект – огромный зеркальный куб посреди поля, внутри которого происходит урбанистический перформанс на стыке искусства и технологий. Во время виртуальной экскурсии по индустриальным достопримечательностям Нижнего Новгорода в павильоне будет играть титаническое авангардное произведение композитора Арсения Аврамова «Симфония гудков». Грохот рельс, заводские и паровозные гудки и гул авиации – весь город звучит как огромный оркестр. Над этим трибьютом работали композитор из Лейпцига Сергей Хисматов, победитель премии «Инновация» в 2018 году нижегородец Артем Филатов и компания Dreamlaser.

В одном интервью вы сказали, что собираетесь работать не над количеством, а над качеством аудитории. Какие критерии качества вы здесь имеете в виду?

– Это, прежде всего, позитивный настрой, лояльность к фестивалю, готовность к приключениям и современность. Вокруг себя мы хотим объединить людей, которые не ленятся путешествовать, открывать для себя что-то новое, которые любят знакомиться и общаться друг с другом. Нам хочется, чтобы к нам осознанно ехали веселиться и получать удовольствие, а не от скуки или от нечего делать.

И напоследок поговорим о перспективах проекта. Есть ли цель на следующий год сделать фестиваль доходным активом для банка? Не рассматривается ли смена локации?

– Пока не рассматривается. Нам очень комфортно с поддержкой администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области. А по поводу окупаемости фестиваля, конечно, мы рассчитываем на это, но я не уверен, что это произойдет в следующем году. Одно могу сказать точно: пока нас поддерживает Альфа-банк – у нас есть надежное плечо, а значит, все будет хорошо!

Беседовала Екатерина Тарасова


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