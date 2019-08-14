«Мы самый продуманный фестиваль России»

Фото: Пресс-служба AFP

О том, как эволюционировал Alfa Future People, рассказал генеральный продюсер проекта Виктор Шкипин.

– Виктор, уже на протяжении шести лет вы являетесь главным идейным вдохновителем Alfa Future People (AFP). Как за эти годы изменился проект?

– Мы с теплотой вспоминаем первые годы фестиваля, когда еще только учились делать такие масштабные мероприятия. Сейчас AFP существенно эволюционировал по всем трем направлениям, которые изначально закладывались в ДНК проекта: современная музыка, самообразование в области новых технологий и спорт. Для нас всегда стояла задача сделать фестиваль для людей будущего – людей, осознанно стремящихся гармонично проводить свое свободное время.

Что касается музыкальной составляющей, то в этом году мы не ограничились только одним стилем – электроникой и решили раскрыть тему live-музыки на примере хип-хопа и рэпа. Также мы усилили присутствие некоторых жанров электронной музыки: сделали сцену транса и площадку дип-хауса.

Мы постоянно эволюционируем в эстетике, в частности сценографии. В 2019 году мы наконец-то решились целиком отдаться цифровому контенту и сделать главную сцену фестиваля полностью из LED-экранов. Большие архитектурные формы из пластика и пенопласта уже в прошлом.

Кроме того, мы активно расширяем спортивную программу и привозим на фестиваль лучших российских тренеров. Каждый год мы стараемся представить гостям 20–25 видов спорта: от классического футбола до киберсостязаний. Интерес и вовлеченность посетителей в такие активности постоянно растет.

Еще одним важным показателем прогрессивного развития проекта является повышение комфорта для гостей. Из года в год мы учимся на своих ошибках, учитывая все обстоятельства: различные погодные условия, взаимодействие с полицией по пропускной системе для автомобилей и так далее. Сейчас мы можем смело сказать, что являемся самым удобным и продуманным фестивалем в России.

– Поменялась ли в этом году политика формирования лайн-апа фестиваля?

– Да, но не сильно. Раньше мы всегда привозили трех-четырех хедлайнеров EDM и bass-направлений из первой десятки рейтинга лучших артистов по версии DjMag, и каждый из них стоил нам как полноценная сцена. В 2019 году мы распределили тот же бюджет между шестью музыкальными направлениями и по максимуму заполнили все сцены интересными исполнителями. Такое решение положительно сказалось и на ценовой политике – нам удалось избежать существенного удорожания билетов. В итоге лайн-ап этого года получился сильным и насыщенным: здесь есть и отец транса Ферри Корстен, и классические хедлайнеры крупнейших зарубежных EDM-фестивалей – Дон Диабло, Quintino, Carnage.

– Почему в этом году акцент на технологиях сделан в меньшей степени?

– Мы немного переосмыслили это направление и решили уйти от презентации гаджетов в сторону дискуссий. В этом году у нас будет порядка 20 лекций про развитие технологий: от транспорта, медицины и еды будущего до секса будущего. Дискуссии будут развернуты на площадке онлайн-университета современных профессий Skillbox. Лекторами выступят рестораторы, фитнес-эксперты, блогеры и топ-менеджеры крупных компаний, таких как «Яндекс», WayRay, Pornhub и Mail.ru Group.

– Продолжая тему нововведений, не могу не спросить про павильон, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода. Какое шоу будет там представлено?

– Нижний Новгород очень творчески подошел к оформлению своего стенда. Огромное спасибо комитету АНО «Центр 800» за поддержку и креативное партнерство. В содействии с ними на фестивале создан фантастический арт-объект – огромный зеркальный куб посреди поля, внутри которого происходит урбанистический перформанс на стыке искусства и технологий. Во время виртуальной экскурсии по индустриальным достопримечательностям Нижнего Новгорода в павильоне будет играть титаническое авангардное произведение композитора Арсения Аврамова «Симфония гудков». Грохот рельс, заводские и паровозные гудки и гул авиации – весь город звучит как огромный оркестр. Над этим трибьютом работали композитор из Лейпцига Сергей Хисматов, победитель премии «Инновация» в 2018 году нижегородец Артем Филатов и компания Dreamlaser.

– В одном интервью вы сказали, что собираетесь работать не над количеством, а над качеством аудитории. Какие критерии качества вы здесь имеете в виду?

– Это, прежде всего, позитивный настрой, лояльность к фестивалю, готовность к приключениям и современность. Вокруг себя мы хотим объединить людей, которые не ленятся путешествовать, открывать для себя что-то новое, которые любят знакомиться и общаться друг с другом. Нам хочется, чтобы к нам осознанно ехали веселиться и получать удовольствие, а не от скуки или от нечего делать.

– И напоследок поговорим о перспективах проекта. Есть ли цель на следующий год сделать фестиваль доходным активом для банка? Не рассматривается ли смена локации?

– Пока не рассматривается. Нам очень комфортно с поддержкой администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области. А по поводу окупаемости фестиваля, конечно, мы рассчитываем на это, но я не уверен, что это произойдет в следующем году. Одно могу сказать точно: пока нас поддерживает Альфа-банк – у нас есть надежное плечо, а значит, все будет хорошо!

Беседовала Екатерина Тарасова