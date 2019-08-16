Оппозиционеры передали в администрацию президента резолюцию с митинга 10 августа

Принятая на митинге 10 августа резолюция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму передана в приемную президента России. Как сообщает «Интерфакс», документ планируется направить также на имя главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова, председателя СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайки, мэра Москвы Сергея Собянина, главы ЦИКа Эллы Памфиловой и главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

В резолюции содержится требование о допуске оппозиции до выборов, о прекращении уголовных и административных дел, которые были возбуждены после несанкционированных акций 14, 27 июля и 3 августа. Кроме того, активисты требуют «привлечь к ответственности сотрудников силовых структур, причастных к избиениям людей на протестных акциях».

Акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О запланированных на выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».