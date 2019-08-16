Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой

Президент США Дональд Трамп убежден, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном. Как заявил господин Трамп журналистам, торговая война Китая и США не будет продолжительной. Он также рассказал, что скоро у него запланирован телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, но точную дату не назвал.

По мнению Дональда Трампа, чем дольше продолжается торговое противостояние с Китаем, тем сильнее становятся США. «Я думаю, что у нас очень хорошие переговоры с Китаем. Они очень хотят заключить сделку. <…> У меня есть ощущение, что торговая война будет довольно короткой»,— сказал президент США (цитата по Reuters).

Напомним, на саммите G20 в июне Дональд Трамп и председатель КНР достигли торгового перемирия между США и Китаем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре. На этом фоне США решили перенести срок введения пошлин на часть китайских товаров с 1 сентября на 15 декабря.

Подробнее о решении Вашингтона — в публикации “Ъ” «Американским потребителям дали отсрочку».