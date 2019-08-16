Росгвардия позвала в гости к ОМОНу девушку, написавшую стих о жестокости силовиков

Росгвардия пригласила посетить подразделение ОМОНа 16-летнюю Арину Исхакову, написавшую стихотворение о жестких действиях сотрудников правоохранительных органов на митингах. Девушка опубликовала стих в своем аккаунте в Instagram 11 августа, его посмотрели уже более 2 тыс. раз. Произведение написано от лица ребенка, чей отец работает в ОМОНе, и у него «руки в крови». Она сопроводила запись хэштегами #митингмосква и #10августа.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов «непосредственно обеспечивают правопорядок и безопасность». Как считает господин Грибакин, подобные стихи — это провокация. По его словам, «так называемые информационные технологи» используют в своих целях детей и подростков, «которые втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем».

«Это не первый случай, когда провокаторы пользуются самыми грязными технологиями, способами и методами, чтобы повлиять на граждан <…>. Что касается 16-летней Арины Исхаковой из Башкирии, если она действительно существует и является автором этих стихов, то мы официально приглашаем ее посетить отряд спецназа ОМОН и лично убедиться, что наши сотрудники — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок, порой ценой своей жизни»,— добавил представитель Росгвардии.

Напомним, акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа состоялся согласованный митинг, на который, по данным «ОВД-Инфо», пришли более 50 тыс. человек. После акции прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек, нескольких позднее отправили под арест. Очередной протестный митинг планировался 17 августа, но столичная мэрия его не разрешила.

О попытках согласовать новую акцию — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».