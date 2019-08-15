Ходорковский объявил о создании группы по поддержке гражданского общества

Основатель общественной организации «Открытая Россия», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил о создании рабочей группы по поддержке гражданского общества в России. В опубликованном им в Facebook сообщении говорится, что деятельность группы будет направлена на борьбу с «произволом» и поддержку гражданского общества в борьбе за сменяемость власти и свободу слова.

Господин Ходорковский перечисляет основные задачи, на которых сфокусируется группа:

экспертиза и поддержка политических инициатив российских граждан в сфере конституционных акций прямого действия (митингов, шествий, пикетов, забастовок);

создание списка виновных в организации политических репрессий и обращение в правовые структуры для начала легальных форм преследования;

составление списка лиц, которые находятся за границей из-за преследования за правовые и политические действия, и оказание им правовой поддержки.

Михаил Ходорковский уточнил, что группа «будет действовать исключительно за счет средств российских граждан» и открыта для сотрудничества. Организация «намерена коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса для создания атмосферы нетерпимости к нарушению прав российских граждан».

Свое видеообращение Михаил Ходорковский сопроводил видеозаписями задержания граждан в ходе прошедших в последние недели в Москве протестных акций. В частности, видео, где снято, как полицейский бьет в живот участницу акции 10 августа Дарью Сосновскую. Напомним, после инцидента девушка обратилась в Следственный комитет России (СКР) с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку.

С июля в Москве проходят протестные акции из-за того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционным кандидатам. Они считают, что проверка подписей была проведена с нарушениями. После одной из протестных акций — 27 июля — СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому уже арестованы 14 человек.

О реакции Кремля на протестные акции в Москве — в материале “Ъ” «Президент обращает внимание на происходящее».

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».