Ходорковский объявил о создании группы по поддержке гражданского общества

Основатель общественной организации «Открытая Россия», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил о создании рабочей группы по поддержке гражданского общества в России. В опубликованном им в Facebook сообщении говорится, что деятельность группы будет направлена на борьбу с «произволом» и поддержку гражданского общества в борьбе за сменяемость власти и свободу слова.
Господин Ходорковский перечисляет основные задачи, на которых сфокусируется группа:
Михаил Ходорковский уточнил, что группа «будет действовать исключительно за счет средств российских граждан» и открыта для сотрудничества. Организация «намерена коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса для создания атмосферы нетерпимости к нарушению прав российских граждан».
Свое видеообращение Михаил Ходорковский сопроводил видеозаписями задержания граждан в ходе прошедших в последние недели в Москве протестных акций. В частности, видео, где снято, как полицейский бьет в живот участницу акции 10 августа Дарью Сосновскую. Напомним, после инцидента девушка обратилась в Следственный комитет России (СКР) с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку.
С июля в Москве проходят протестные акции из-за того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционным кандидатам. Они считают, что проверка подписей была проведена с нарушениями. После одной из протестных акций — 27 июля — СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому уже арестованы 14 человек.
О реакции Кремля на протестные акции в Москве — в материале “Ъ” «Президент обращает внимание на происходящее».
О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».
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