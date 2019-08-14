Орешкин назвал «переговорными приемами» заявление Трампа о готовности выхода из ВТО

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможности выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) похоже на «переговорные приемы», считает глава Минэкономики Максим Орешкин. «Если такого рода напоминания (о выходе из ВТО.— “Ъ”) начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, по мнению господина Орешкина, выход США из ВТО не только не будет «фатальным», но и может дать толчок к реформированию организации и пересмотру некоторых правил по тем направлениям, «по которым переговоры давно находятся в тупике».

В самой ВТО не стали отвечать на заявление главы Белого дома: «Мы не будем выступать с какими-либо комментариями вчерашнего заявления президента Трампа» (цитата по ТАСС).

Напомним, вчера, 13 августа, Дональд Трамп вновь заявил о готовности США выйти из ВТО, если это потребуется. Годом ранее он выступал с аналогичным заявлением.

Об экономических прогнозах ВТО на ближайшие годы читайте в материале “Ъ” «Мировой торговле не хватает ясности».