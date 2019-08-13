Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО

Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия. «Мы покинем (организацию.—“Ъ”), если нам нужно будет это сделать»,— сказал он во время выступления перед сотрудниками нефтехимического предприятия Shell в Пенсильвании (цитата по AFP). «Мы знаем, что они годами использовали нас, и это больше не повторится»,— заявил президент США.

Дональд Трамп возмутился допуском Китая в ВТО. «У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что это не первая угроза господина Трампа. Год назад он заявлял, что США могут выйти из ВТО, если организация «не начнет лучше относиться к США».

Лидеры G20 уже выступили за реформу ВТО на саммите, который прошел в Осаке. Они подтвердили стремление к свободной и честной торговле, а также созданию хороших условий для инвестиций. Однако конкретные шаги не оглашались.