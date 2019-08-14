НАТО назвало опасным маневр российского Су-27 из сопровождения самолета Шойгу

Российский истребитель Су-27, оттеснивший натовский F-18 от самолета министра обороны Сергея Шойгу, «небезопасным образом» подрезал его, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Кроме того, по ее словам, истребители из сопровождения господина Шойгу работали без разрешения воздушных служб. «У Ту-214 был действующий план полета. Однако у двух сопровождающих его Су-27 не было плана полета, их транспондеры были выключены, и они не поддерживали связь с авиадиспетчерскими службами»,— заявила госпожа Лунгеску (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, днем 13 августа российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Позже альянс объяснил, что истребитель пытался сблизиться с самолетом для его идентификации. НАТО подчеркнуло, что, как только самолет идентифицировали, истребитель вернулся на базу.

Самолет министра обороны летел из Калининграда в Москву, где Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота.